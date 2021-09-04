«Нам залежить на тому, щоби ці справи були з’ясовані», – наголосив віцеміністр Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєй Вонсік в контексті двох ситуацій, коли внаслідок дій поліції померло двоє осіб.

Віцеміністр був гостем порталу «Wirtualna Polska», де його запитали про реакцію відомства на те, що після затримання поліцією та внаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-літній громадянин України, а в Любіні – 34-літній поляк. Про це пише Польське радіо.

«Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано», – сказав політик. Вонсік наголосив, що «винних потрібно сурово карати, але з другого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності». Як наголосив віцеміністр внутрішніх справ і адміністрації, «усім нам залежить на тому, щоби ці всі справи були з’ясовані».

Нагадаємо, «Gazeta Wyborcza» описала історію 25-річного громадянина України Дмитра Нікофоренка, котрого 30 липня у Вроцлаві затримала місцева поліція. Поліцейські перевезла його до витверезника, де чоловік помер. За даними видання, котре отримало доступ до записів камер відеоспостереження, поліцейські застосували стосовно чоловіка неадекватну до ситуації фізичну силу, душили його, били, що стало причиною смерті Дмитра.

Окружна прокуратура в місті Свідниця відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті, але наразі без висунення безпосередніх звинувачень поліцейським. У зв’язку із ситуацією, комендант Поліції у Вроцлаві прийняв рішення про відсторонення від виконання службових обов’язків чотирьох поліцейських, котрі брали участь у перевезенні чоловіка до витверезника. Натомість стосовно двох інших поліцейських відкрито процедуру видалення зі служби.

У Вроцлаві 12 вересня відбудеться мирний протест української спільноти міста та мешканців Вроцлава під гаслом «Стоп насильству! Держава повинна захищати, а не вбивати».

У місцевості Любін 6 серпня після затримання поліцією помер 34-річний мешканець цього міста. У цій справі теж відкрито кримінальне провадження.

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