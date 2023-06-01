Дванадцять тернопільських шкіл та садочок отримають кошти на капітальні ремонти. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 31 травня.

– Це рішення дозволяє управлінню освіти і науки спрямувати кошти із бюджету розвитку дошкільній освіті у сумі 705 тисяч гривень і загальній середній освіті у сумі 6 мільйонів 95 тисяч гривень для здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Ми виносимо почергово на розгляд виконавчого комітету ті ремонтні роботи, де підготовлені проектно-кошторисні документації, що дає можливість казначейству перераховувати ці кошти. В основному це аварійні ситуації: ремонт дахів системи водо- або теплопостачання тощо.

У прийнятому рішенні вказано, що кошти виділені для ремонту даху та укриття у дитячому садочки №26 та школах: №№ 10,11, 14, 18, 23, 26, 29, Тернопільській Українській гімназії імені Івана Франка; ТНВК «Школа-колегіум Патріарха Йосипа Сліпого»; Тернопільському ліцею №21 спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети ТМР; Тернопільському академічному ліцею «Генезис» ТМР; Тернопільській гімназії №30.