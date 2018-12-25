Частина тернополян сьогодні святкує Різдво

25/12/2018 Розмір тексту:

Сьогодні, 25 грудня – Різдво Христове за григоріанським і новоюліанським календарями.

За переказами, цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа. У Вифлеємі, у яслах, з’явився на світ Син Божий. Звістку про народження Божого Сина пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі Сходу, які про появу Месії знали з легенд. Дорогу до міста їм вказала яскрава зірка. За вченням Церкви, народження Ісуса Христа відкрило можливість для спасіння душі та вічного життя для кожного християнина.

Як пише РІСУ, 25 грудня Різдво святкує Римо-Католицька Церква, більшість протестантських Церков, а також частина православних — включаючи Константинопольську (крім Афону), Антиохійську, Олександрійську, Кіпрську, Болгарську, Румунську, Албанську, Грецьку (які дотримуються Новоюліанського календаря)

У ніч із 24 на 25 грудня в римо-католицьких храмах України відбуваються урочисті богослужіння. Головна церемонія проходить у Ватиканському соборі Святого Петра. Цю службу, яку транслюють телевізійні канали світу, очолює Папа Римський Франциск.

Папа о півдні з лоджії фасадного боку базиліки святого Петра у Ватикані за традицією звертається з різдвяним посланням до всіх віруючих та всіх людей доброї волі світу. Привітання звучить 65-ма мовами, серед яких й українською.

На площі святого Петра завжди присутня численна українська громада. Папа уділяє традиційне Апостольське благословення “Urbi et Orbi”, що у перекладі означає «містові, тобто Риму, і всьому світові».