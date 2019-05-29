З 3 до 5 червня 26 сіл на Тернопільщині залишаться без газу.

У зв’язку з ремонтно-профілактичними роботами газопостачання припинять на станції у Бучачі. Тому без газу залишаться мешканці Бучача та 26 сіл Бучацького району, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

А саме – це Білявинці, Бобулинці, Доброполе, Жизномир, Заривинці, Звенигород, Зелена, Зубрець, Киданів, Ліщанці, Мартинівка, Матеушівка, Медведівці, Нові Петликівці, Новоставці, Осівці, Переволока, Пилява, Пишківці, Підзамочок, Підлісся, Порохова, Пушкарі, Рукомиш, Сороки, Старі Петликівці, Трибухівці, Цвітова, Янівка.

Працівники Бучацького газового господартва звертаються до споживачів з проханням – закрити крани перед газовими приладами.