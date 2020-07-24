Результати ЗНО з української мови та літератури оприлюднив Український центр оцінювання якості.

Через погіршення знань пороговий бал з цього предмету знизили до 22. Втім, і його не подолало понад 8% випускників.

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали “склав/не склав”. Засідання комісії відбулося учора.

“Ми бачимо, що результати цьогорічних випускників гірші, ніж минулорічних. Звісно, пояснюємо таку тенденцію карантином. Тривалий період діти були змушені самостійно здобувати знання. Оскільки дистанційне навчання розвинене не в усіх школах. Також була невизначеність, коли і чи відбудеться ЗНО. Думаю, що багато дітей не мали мотивації до навчання”, – каже вчителька української мови Ольга Бойчук.

На Тернопільщині для участі у ЗНО з української мови та літератури зареєструвалося майже десять тисяч абітурієнтів. Втім, понад три тисячі випускників не прийшли на іспит через необов’язковість складання ДПА. Загалом цьогорічні результати дещо гірші, порівно із минулорічними.

Софія Романська