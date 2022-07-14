Стало відомо про загибель ще одного бійця з Тернопільщини на Донеччині

У місті Часів Яр, що на Донеччині загинув ще один мешканець Тернопільщини, 31-річний кременчанин Олексій Соколовський.

Соколовського на Кременеччині знали як вправного футболіста, котрий спершу виступав за ФК «Кременець-Академія», а останні роки захищав кольори футбольної команди «Арсенал» з Білокриниці, що під Кременцем (на командному фото, стоїть, другий справа). Про це повідомляє тижневик “Номер один“.

“Наш футболіст, наш герой. Соколовський Олексій. 1991 р.н. Царство тобі небесне. Ніколи тебе не забуду. Завжди сміялися, їздили на рибалку. Вічна пам’ять”, – повідомив про сумну новину начальник команди «Арсенал» Руслан Тарківський.

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