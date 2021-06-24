Новий соціальний проект «Час жити» стартував у Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення. Для людей літнього віку організовують дозвілля, а також гастрономічні екскурсії.

Тернополянка Галина Карнаух відвідує територіальний центр соціального обслуговування півроку. Жінка каже, що спілкування допомагає відволіктися та не відчувати себе самотньою.

«Пережила втрату близької людини. То був дуже важкий період, відчувала самотність, депресію. Коли прийшла сюди, то отримала допомогу від психолога. Почала спілкуватися з іншими людьми, трохи полегшало. Теперішній проект приносить дуже багато позитивних емоцій, відволікає. Рада, що можу перебувати тут. Кожному потрібно зрозуміти, що цінність у самому житті. Потрібно проживати кожну хвилину з радістю».

У рамках проекту «Час жити» – люди поважного віку зібралися в готельно-ресторанному комплексі для дегустації страв. «Турбуючись про своїх відвідувачів, ми поставили перед собою мету – дати людям золотого віку гідно проводити час і не забувати про гастрокультуру. Завдяки нашому партнеру, відвідувачі терцентру з великим шиком проводять свій час у одному з найкращих готельно-ресторанних закладів м. Тернополя, який розташований у чудовому місці – на березі Тернопільського озера».

До проекту «Час жити» запрошують приєднуватися людей старшого віку, а також партнерів, які готові підтримати ініціативу.