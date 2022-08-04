Час від часу втрачала свідомість: патрульні рятували жінку, котрій стало зле у маршрутці

Вчора близько 10-ї години ранку на вулиці Микулинецькій до інспекторів звернувся водій маршрутного автобуса та попрохав допомогти пасажирці.

Під час руху в транспортному засобі жінці різко стало зле та вона непритомніла.

Інспектори Віталій Михайлишин та Яна Костюк негайно підбігли до громадянки, винесли її на свіже повітря, вмили водою та викликали на місце швидку. До приїзду медиків жінка час від часу втрачала свідомість, тому поліцейські поклали її в стабільне бокове положення, слідкували за тиском та весь час намагалися з нею говорити.

На місце прибули медичні працівники, які ушпиталили громадянку.

“Дякуємо водієві автобуса за людяність та відповідальність, а патрульним за своєчасну допомогу”, – зазначають у патрульній поліції Тернополя.