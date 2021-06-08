Україна – Кіпр – 4:0

Чи вдало був обраний суперник перед грою з Нідерландами? Питання залишається відкритим, але точно можна сказати, що в такій манері, як з острів’янами – з тривалими позиційними атаками, дещо уповільненим розіграшом м’яча, регулярними змарнованими гольовими нагодами Яремчука, відсутністю, за великим рахунком, страху за результат – українцям 13 червня в Амстердамі грати Депай, Де Йонг та їхні партнери не дозволять. Тож генеральною репетицію перед стартовим поєдинком на Євро-2020 спаринг з кіпріотами назвати навряд чи можна. У ньому радше були деякі тактичні прикидки, зокрема, доволі незвична поява Забарного на лівому фланзі оборони. Слід зазначити, що в міру технічні й рухливі кіпріоти досить впевнено долали спроби колективного відбору, до яких вдавалися наші на початку гри. Атаки переважно атаки розвивалися лівим флангом, де активно взаємодіяли Соболь, Зубков і Зінченко. Однак їхні зусилля раз за разом марнував Яремчук. Форвард “Гента”, здавалося, робив усе правильно – відривався від опікуна, виходив на хорошу позицію для удару – але завдати його, акцентованого і точного, йому не вдавалося. Залишається сподіватися, що його “прорве” на Євро-2020.

Коли ж позиційний наступ не дав результатів, на поміч українським футболістам прийшли помилки суперників. Спершу на 37 хв. кіпріоти невдало розіграли корнер, що обернулося виходом Зубкова віч-на-віч з голкіпером, який захисник гостей перервав дорогуватою для своєї команди ціною: фолом останньої надії, вилученням з поля і, для повноти картини, призначеним пенальті, який чітко реалізував Ярмоленко. А вже в компенсований час оборонець кіпріотів зіграв у власному карному майданчику рукою, чим дав нагоду відзначитися з 11-метрової позначки вже Зінченку.

Маючи чисельну перевагу і солідний відрив у рахунку, другий тайм збірна України провела без зайвої напруги і ризику отримати кимось зовсім не потрібну травму. Продовжував бити просто в голкіпера трохи невдачливий (сподіваюся, лише в цьому матчі) Яремчук, але коли на 59 хв. партнери вивели його на порожні ворота, змарнувати такого шансу форвард вже просто не міг. А на 65 хв. “нерідною” правою ногою і не без допомоги рикошету знову відзначився Ярмоленко. Решту часу українці, провівши цілу серію замін, на полі, можна сказати, розважалися. Нехай – в найближчі мінімум півмісяця навряд чи доведеться…