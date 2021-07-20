Через стабільно зростаючу популярність онлайн гемблінгу, головним питанням стає безпека даних і виграшу гравця. Тому варто віддавати переваги ліцензійним ігровим клубам. Вони безпечніші і не доступні для махінацій шахраїв. Вибрати ліцензійні казино в Casinology – кращий спосіб знайти вигідний, а також надійний майданчик для гри.

В чому полягає небезпека онлайн казино без ліцензії

Онлайн казино, які не мають ліцензії, зазвичай пропонують невеликий вибір розваг, інтерес до яких стрімко зникає. Гральнi автомати на таких сайтах, якщо і здатні принести якийсь прибуток, то лише незначний. Слоти нелегальних онлайн казино володіють низьким рівнем виграшності. Велику небезпеку і збиток здатні принести махінації з переказами грошових коштів.

Основні фактори ризику гри в неліцензованих онлайн казино:

Витік інформації про гравця;

Втрата виграних коштів;

Інші грошові махінації.

Реєструючись на неліцензованому азартному сайті, гравець ризикує не тільки залишитися без виграшу, але також втратити вже наявні кошти. За рахунок витоку інформації про гемблера, шахраї можуть скористатися даними для входу на особистий рахунок користувача. З банківської карти або електронного гаманця спишуться присутні гроші гравця, який не буде проінформований про такі трансакції. Мінімальними втратами може стати сума, отримана в якості виграшу в процесі гри. Теж буде шкода втратити гроші, на заробіток яких було витрачено особистий час та сили.

Казінолоджі про ліцензування

Ліцензія – це документ, який свідчить про офіційний дозвіл для онлайн казино здійснювати власну діяльність. Такі організації є чесними та надійними. Це відбувається за рахунок контролю над ліцензованими казино, яке здійснюється державою. На таких азартних майданчиках виключені обман та шахрайські дії. Тому багато гемблерiв віддають перевагу ліцензійним казино.

Рейтинг ліцензійних онлайн казино України:

Pin Up;

Jokerwin;

Favorit;

Riobet;

Monoslot;

Slotoking;

Slotor;

Slotclub;

Netgame;

Vavada.

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