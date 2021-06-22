На Тернопільщині в невеликому містечку Теребовля в ніч на 19 червня сталася трагедія. Чоловік убив свою молоду дружину, а потім наклав на себе руки. Знайомі кажуть, що стосунки в родині давно не складалися і пара була на межі розлучення. Однак такої розв’язки ніхто не очікував.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перед смертю попросив забрати дочку

За повідомленням поліції Тернопільської області, рано-вранці надійшов дзвінок від жінки, яка заявила, що в будинку брата виявила убитою його 28-річну дружину.

Коли правоохоронці прибули на місце, то у дворі будинку знайшли й тіло чоловіка. Він підірвався на вибуховому пристрої. А незадовго до своєї смерті він подзвонив сестрі, попросив прийти і забрати його 3-річну дочку Аллу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (Умисне вбивство).

Збиралася розлучитися й забрати дочку в Німеччину

Зараз у маленькому містечку тільки й обговорюють новину про смерть подружжя. Загибла 28-річна Ганна Яненко була медсестрою. Її чоловік, 39-річний Роман Шманько, офіційно ніде не працював. Очевидно, між ними відбулася сварка. За словами знайомих, чоловік вдарив дружину праскою по голові, а потім задушив дротом від нього.

“Те, що Роман не планував вбивати Аню, це точно. Але що в них там сталося і чому так сталося, тепер знають тільки вони удвох”, – говорить OBOZREVATEL знайома родини.

Жінка розповідає, що чоловік і жінка вже були в процесі розлучення. Аня збиралася забрати дочку в Німеччину, де вона працювала вже кілька років. Вона вважала, що майбутнє для доньки в цій країні буде краще. Але Роман довго не давав згоди і не підписував документи.

Правда, недавно начебто вони домовилися. “Аня прилетіла з Німеччини, а Роман повернувся з Польщі. Рома замовив столик у ресторані, щоб відзначити день народження дочки, їй виповнювалося 3 рочки. Те, що про нього говорять, що нібито він ніде не працював, це неправда. Так склалося, що Роман сидів із маленькою донькою.

А Аня незабаром після народження дитини виїхала на роботу до Німеччини. Як він міг працювати з маленькою дитиною? Виховувати дочку йому допомагала рідна сестра, її дівчинка навіть називала мамою. Потім кілька разів Рома з дівчинкою їздили до Ані в Німеччину. І ось тепер вона вирішила офіційно забрати туди дочку”, – розповідає знайома.

Чоловік бив Аню

Інша подруга Ані каже, що та росла сиротою, кілька років тому маму Ані вбили. Про те, як це сталося, по місту ходили різні чутки, але з часом усе забулося. Виховувала її бабуся. У жінки були два рідних брати, один із яких помер. А також зведений брат.

“Вона закінчила медичне училище. Аня, незважаючи на складну долю, була дуже цілеспрямованою й розумною дівчиною. Вона давно хотіла поїхати працювати за кордон. Подавала документи. І дозвіл на роботу в Німеччині отримала якраз тоді, коли їй потрібно було народжувати доньку. Тому вони з Ромою вирішили, що вона поїде туди, влаштується, а потім забере і їх”, – говорить OBOZREVATEL подруга.

Весь цей час Аня надсилала частину грошей чоловікові з донькою. Але і сім’я Романа також допомагала йому виховувати дитину. За словами знайомих, хлопець із заможної сім’ї. Його батько колись був навіть директором єдиного в місті ресторану.

Однак подруга розповідає, що Роман частенько піднімав на дружину руку. “Вона з’являлася з синцями. Навіть у Німеччині, коли він туди до неї приїжджав, він і там її бив. Тому вона й вирішила з ним розлучитися”, – вважає дівчина.

Але є й інша версія трагедії. Один із друзів Шманька розповів, що в Німеччині Роман нібито застав Ганну з іншим чоловіком. “Вона була в машині з ним. Той ледве вижив після цього. Роман змушений був виїхати з Німеччини після цього. Насправді він був не проти того, щоб дочка жила в Німеччині”, – говорить OBOZREVATEL приятель Романа.

Чоловік додає, що не виправдовує того, що Роман убив дружину, залишив сиротою свою дочку. Але сама трагедія почалася кілька місяців тому, ще в Німеччині.

Аню поховали в рідному місті 20 червня на Трійцю, в день народження її єдиної дочки. Її могила розташована неподалік від могил мами і бабусі.