16 серпня у селі Білокриниця біля Кременця сталася резонансна подія – 54-річна жінка убила свого чоловіка.

Про це повідомило видання “Терміново” з посиланням на власні джерела.

Адвокат обвинуваченої Віталій Сідоров розповів деякі деталі справи та зазначив, що обставини злочину дають підстави не кваліфікувати справу за ч. 2 ст. 121 ККУ.

“Справді сталося убивство. Жінка нанесла травми своєму чоловікові, від яких він помер. Проте ця ситуація дуже неоднозначна. Адже моя підзахисна сама роками була жертвою домашнього тирана. Чоловік бив її, погрожував, принижував. Переконаний, що статтю, за якою звинувачують жінку, необхідно перекваліфікувати. Тут не йдеться про умисне нанесення важких тілесних ушкоджень, а принаймні про перевищення меж необхідної оборони”, – каже Віталій Сідоров.

Близько 21.00 жінка повернулася до дому від сестри, котрій допомагала по господарству. Через годину заявився її п’яний чоловік. Він почав ображати та бити дружину, погрожував їй розправою. Таке трапилося далеко не вперше. Раніше білокриничанка не раз зверталася за допомогою до поліції, що засвідчено її письмовими заявами.

“Чоловік роками знущався з моєї підзахисної. Вона відбивалася від агресора, як могла. Коли вона травмувала чоловіка, відразу почала надавати йому першу допомоги, намагалася врятувати. На жаль, це не допомогло, – зазначає адвокат. – Про всі погрози чоловіка моя підзахисна розповіла поліції. Вона неодноразово наголошувала, що реально боялася за своє життя. Раніше загиблий, наприклад, вхопивши сокиру, зарубав теля, замахувався на дружину, але вона тоді встигла втекти. Цього разу все завершилося трагічно”.

18 серпня жінці оберуть запобіжний захід. Адвокат сподівається, що жінку не триматимуть під вартою, а обмежать домашнім арештом. Адже удома її чекає 15-річна донька.