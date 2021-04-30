Бив, пік і душив: на Тернопільщині чоловік закатував дружину. ВІДЕО

Сварка та алкоголь одна з причин смерті жительки Кременеччини. Її понівечене тіло у власному помешканні виявила сусідка. Вона одразу викликала поліцію.

При попередньому огляді на тілі жінки судово-медичний експерт виявив численні синці та садна, а також термічні опіки, отримані в результаті високої температури. На момент катування потерпіла була живою. Проте причина смерті п’ятдесятип’ятирічної жертви – удушення.

Проведеними слідчо-оперативними заходами правоохоронці встановили особу підозрюваного. Це – чоловік загиблої. Він у скоєному не зізнається, але докази свідчать про його причетність.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому оголосили підозру за статтею 115 ККУ – умисне вбивство. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.