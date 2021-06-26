Оксану Іващук роками бив чоловік. Після розлучення це продовжувалось. Тому жінка подала до суду.

Спершу, коли виходила заміж за Степана все було гаразд, любив та піклувався про неї. Вона ж працювала медсестрою та дбала про побут. Далі у них народились четверо дітей. І вже останні роки Оксана весь час була у декреті. Тоді й почались ревнощі, а за ними й побиття. Відносини зіпсувались і пара розлучилась. Та на цьому історія не завершилась. Чоловік продовжував знущатись, повідомляють Т1 Новини.

Після цього жінка переїхала, спільний будинок залишила колишньому чоловікові. Почала жити окремо, наче знову поверталась до нормального життя. Та 19 грудня колишній вкотре про себе нагадав. Вночі прийшов до сім’ї і побив колишню.

І все це відбувалось на очах двох синів, яким на той момент було 9 та 7 років, та маленької трирічної донечки. Такого знущання жінка вже не стерпіла – подала до суду. Там проти колишнього чоловіка розпочали кримінальне провадження у справі про нанесення легких тілесних ушкоджень.

Як розповів адвокат Сергій Бутрин, декілька разів справа відкладалася через те, що не з’являлися свідки чи підсудній Іващук. Черговий раз відклалася справа через те, що Іващуку було погано через підвищений рівень цукру в крові.

На черговому засіданні підозрюваний Степан Іващук вину абсолютно заперечує.

Проте, у суді чоловіка таки визнали винним. Йому присудили для виконання 240 годин громадських робіт, виплату моральної компенсації у розмірі 50 тисяч гривень. Також чоловік повинен оплатити усі витрати на лікування.

Оксана Іващук же на своєму прикладі хоче донести кожній – не потрібно терпіти ні фізичних, ні моральних знущань. Адже насилля у сім’ях сьогодні дуже часте явище, і існує воно через мовчання та страх. Зараз жінка думає про переїзд, аби діти та і вона сама були подалі від місця, де страждали.