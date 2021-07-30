Важкий злочин стався у селі Григорів Монастириської міської громади. 37-річний місцевий житель під час конфлікту до смерті забив 70-річного пенсіонера.

На лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик у село Григорів було констатовано смерть місцевого жителя, 1951 року народження. На тілі загиблого були сліди насильницької смерті.

Поліцейські встановили: загинув пенсіонер у літній кухні свого сусіда, з котрим напередодні розпивали алкогольні напої. Останнього й запідозрили у вбивстві. За попередніми даними, між односельцямим виник конфлікт і розлючений зловмисник бив жертву усім, що потрапило під руки. З місця події вилучено ймовірні знаряддя вбивства: дерев’яну качалку, м’ясорубку та дріт арматури.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.