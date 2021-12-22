Потерпіла від зловмисника колишня дружина. За десять років, відколи пара розлучилася, жінка спокою не мала. У місцевому відділенні поліції кажуть, що за цей період було задокументовано 11 фактів домашнього насилля.

Черговий прихід ексблаговірного – спроба залагодити конфлікти, адже за систематичне вчинення домашнього насилля було розпочато кримінальне провадження, і 51-річного шумчанина чекав суд. Зі слів потерпілої, колишній прийшов, аби просити пробачення, проте після спільного вживання алкоголю повернувся до звичних для нього методів впливу – погроз і фізичної насилля.

Жінка каже, що бив, душив, зірвав з шиї золотий ланцюжок. Аби не заявила в поліцію – відібрав мобільний. Конфлікт тривав цілу ніч, а близько п’ятої години ранку, забравши ключі, зловмисник ще й викрав її транспортний засіб.

Нетверезого водія за кермом краденої автівки зупинили поліцейські сектору реагування патрульної поліції на одній з вулиць Шумська. Щодо нього було складено адміністративний протокол за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Зловмисника було затримано в порядку статті 208 КПК та розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством) та частиною 1 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За даними статтями слідчі Кременецького районного відділу поліції оголосили йому підозри. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.