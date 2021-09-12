Понад півтори млн. тонн зерна намолотили аграрії на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. Наразі на полях краю завершують збирати кукурудзу, врожай ранніх зернових культур вже в коморі.

Цьогорічна врожайність вища, ніж торішня, – каже Володимир Стахів. З одного гектара аграрії в середньому збирають 52 центнери. А загалом по Україні область займає п’яте місце за валовим збором зернових культур.

“Триває збір врожаю ранньо-зернових культур. Наша область на цей час займає п’яте місце серед всіх областей в Україні по урожайності. У поточному році вже зібрано ранньо-зернові культури й по них ми маємо чудовий валовий збір, а саме 52 центнери з гектара. У порівняні з попереднім роком це плюс 5 центнерів урожайності. На сьогодні намолочено 1.6 млн тонн. Це один з кращих валових зборів на сьогодні. Залишається дозбирати кукурудзу. Ми очікуємо, що її врожай також буде чудовий, в межах 1.2 млн тонн. Аграрії області цього року чудово технологічно відпрацювали й по урожайності ранньо-зернових культур область займає п’яте місце в державі», – зазначив Володимир Стахів.

Отже, аграрії області вже зібрали ранні зернові культури. Остаточні результати цьогорічної врожайності підрахують наприкінці осені.