Вже мільйон тонн зерна намолотили на Тернопільщині від початку жнив.

В обласному департаменті агропромислового розвитку повідомили, ранніх зернових та зернобобових культур наразі зібрали з понад 200 тисяч гектарів.

Порівняно із минулим роком середня врожайність вища щодо озимих пшениці і ячменю, йдеться в сюжеті Тернопіль 1.

Найбільший валовий збір врожаю у Теребовлянському, Гусятинському і Підволочиському районах. Збиральна кампанія ранніх зернових культур триває.

Також вже розпочали посів озимого ріпаку на Бережанщині та Шумщині.

Мільйон тонн зерна вже намолотили на Тернопільщині

Мільйон тонн зерна вже намолотили на Тернопільщині Вже мільйон тонн зерна намолотили на Тернопільщині від початку жнив. В обласному департаменті агропромислового розвитку повідомили, ранніх зернових та зернобобових культур наразі зібрали з понад 200 тисяч гектарів. Порівняно із минулим роком середня врожайність вища щодо озимих пшениці і ячменю. Найбільший валовий збір врожаю у Теребовлянському, Гусятинському і Підволочиському районах. Збиральна кампанія ранніх зернових культур триває. Також вже розпочали посів озимого ріпаку на Бережанщині та Шумщині.

Опубліковано Т1 Новини Четвер, 8 серпня 2019 р.