Вже мільйон тонн зерна намолотили на Тернопільщині від початку жнив.
В обласному департаменті агропромислового розвитку повідомили, ранніх зернових та зернобобових культур наразі зібрали з понад 200 тисяч гектарів.
Порівняно із минулим роком середня врожайність вища щодо озимих пшениці і ячменю, йдеться в сюжеті Тернопіль 1.
Найбільший валовий збір врожаю у Теребовлянському, Гусятинському і Підволочиському районах. Збиральна кампанія ранніх зернових культур триває.
Також вже розпочали посів озимого ріпаку на Бережанщині та Шумщині.