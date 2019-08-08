Мільйон тонн зерна вже намолотили на Тернопільщині Вже мільйон тонн зерна намолотили на Тернопільщині від початку жнив. В обласному департаменті агропромислового розвитку повідомили, ранніх зернових та зернобобових культур наразі зібрали з понад 200 тисяч гектарів. Порівняно із минулим роком середня врожайність вища щодо озимих пшениці і ячменю. Найбільший валовий збір врожаю у Теребовлянському, Гусятинському і Підволочиському районах. Збиральна кампанія ранніх зернових культур триває. Також вже розпочали посів озимого ріпаку на Бережанщині та Шумщині.