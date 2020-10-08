Протягом 25 років Україна стоїть в одному ряду з такими країнами як КНДР, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Північна Корея, Сирія і парою інших, де продавати землю заборонено на державному рівні. З приходом до влади в 2019 році Володимир Зеленський обіцяв вирішити питання з ринком землі на Україні.

Варто відзначити, що більшість українців, як рік тому, так і зараз, виступають проти земельної реформи, оскільки бояться продажу всієї української землі іноземним корпораціям. Незважаючи на це, абсолютна більшість, отримана в парламенті партією президента «Слуга народу», дозволило Зеленському приступити до реформи без консультацій з населенням.

Спочатку продаж землі на Україні повинен був розпочатися 1 жовтня 2020 року. Однак в ніч з 30 на 31 березня 2020 року Верховна Рада прийняла зміни, згідно з якими, закон вступає в силу з 1 липня 2021 року – відповідно, з цієї дати запроваджується ринок землі в Україні. У законі йдеться, що купувати земельні ділянки буде дозволено громадянам України, українським юридичним особам, територіальним громадам і державі. Але закордонні агропромислові компанії вже зараз виявляють великий інтерес до українських земель.

Чому Україна є таким ласим шматком для агроімперії і агрокорпорацій? Відповідь можна знайти в дослідженні U.S. Geological Survey про світовому розподілі сільськогосподарських земель. Згідно з дослідженням, орні землі становлять лише 12,6% поверхні суші. При цьому Україна займає 6-е місце в загальносвітовому рейтингу площі орних земель. Володіючи 43.375 млн. Га агроресурсів, Україна значно перевершує за цим показником будь-яку з країн Європи. Ще однією причиною привабливості є легендарний український чорнозем, який займає 27.8 млн. Га країни (близько 46% території). Тобто, українські громадяни не безпідставно бояться, що іноземні корпорації скуплять всю землю в державі.

Відкриття земельного ринку розв’яже руки іноземним корпораціям, вже присутнім в агропромисловому секторі України, і тим, які тільки планують прийти в цю сферу з-за кордону. Агрохолдинги, які зараз орендують землю, будуть купувати її у власність, а інші, які вже володіють земельними ділянками, збільшать їх кількість до колосальних розмірів. Одна з таких компаній сьогодні – «Агропромсервіс». Вона обробляє 396 тисяч гектарів в 13 областях, а її основними бенефіціарами є американці Джордж Рор і Моріс Табасінік. І це не єдиний приклад. Компанією «Континентал Фармерз Груп» (контролює 195 тисяч гектарів в п’яти областях) управляє саудівська Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC). Вона купила український агрохолдинг «Мрія» у 2018 році, тобто під час президентства Петра Порошенка. Главою великої компанії AgroGeneration (володіння становлять 70 тисяч гектарів) є американець Джон Шморгун. І окремо варто сказати про «Monsanto Company», українська філія якої називається «Сrop science Ukraine». Ця транснаціональна компанія, світовий лідер біотехнології рослин, яка займає 30% українського ринку кукурудзяного насіння.

«Monsanto Company» широко відома всьому світу своїм нелюдським ставленням до навколишнього середовища та екології. У даній компанії довга і кривава історія. У 1960-і роки «Monsanto» була лідером з виробництва і постачання армії США речовини «Агент Оранж» (Agent Orange), що застосовувався для знищення рослинності в часи війни у ​​В’єтнамі. Доведено, що близько трьох мільйонів в’єтнамців зазнали отруєння, і до 2008 року близько мільйона чоловік у віці до 18 років стали спадковими інвалідами. Проти міжнародної корпорації висунуті тисячі позовів, як в США, так і в інших країнах. Всі матеріали знаходяться у відкритому доступі, але для легшого сприйняття, в чому звинувачують «Monsanto Company» подивіться відео (https://www.youtube.com/watch?v=CuVvXUxzxmE). Корпорація є основним і найбільшим виробником-постачальником гербіциду “Раундап” (Roundup), активною речовиною якого є гліфосат. «Monsanto» активно лобіює свої інтереси в усьому світі і витрачає величезні кошти на підкуп чиновників, від яких залежить допуск на ринки.

Існують і інші компанії, які бажають розширити свої можливості за рахунок українського чорнозему. Наприклад, Nestle і Cargill, які вже є великими гравцями агросектора України. Після реформи вони зможуть придбати значні площі землі у власність і претендувати на лідерство в цій сфері. Обидві компанії мають багато гріхів. У числі інших, вони звинувачуються в сприянні рабству на плантаціях какао в Африці, про це повідомляє агентство Блумберг. В матеріалах справи проти Nestle і Cargill фігурують шість позивачів, які є колишніми дітьми-рабами. У минулому їх викрали і змусили працювати на плантаціях какао в Африці по 14 годин на день без оплати. Не найкраща характеристика для майбутніх власників левової частки українських земель.

Агропромислові корпорації збагачуються за рахунок вирощування генетично модифікованих рослин, які набагато краще ростуть і менш сприйнятливі до зовнішніх негативних факторів. Всі свої плантації вони щедро обробляють гербіцидами та іншими хімікатами з метою позбавлення від шкідників і небажаної рослинності. Чим небезпечні гербіциди та генетично модифіковані (ГМ) продукти для людини і навколишнього середовища?

Дослідження на лабораторних і сільськогосподарських тварин показують, що самі по собі ГМ-продукти можуть бути токсичними або бути алергенами. За словами прихильників ГМО, генне втручання впливає тільки на конкретні білки. Насправді все набагато складніше. Дослідження, проведені в 2007 р в Національному науково-дослідному інституті генома людини (США), показали, що гени пов’язані між собою, і зміна одного гена або його заміна призводять до ефекту доміно в інших генах і білках протягом тривалого часу. І ніхто не може передбачити, які саме будуть зміни. ГМ-гени можуть потрапити в кров з їжі.

Гербіциди – це хімічні речовини, що застосовуються для знищення небажаної рослинності. Найбільш популярним з них є «Раундап» (Roundup), який використовується при вирощуванні більшості ГМ-культур. Через грунтові води і ґрунт гербіциди отруюють сусідні рослини і навколишнє середовище, завдаючи шкоди природі, і здоров’ю людей. Доведено, що гербіциди та інші хімікати негативно впливають на ендокринну, імунну та нервову системи людини. Обстеження людей, що мали контакт з гербіцидами на основі гліфосату, показали, що вплив даного хімікату збільшує ризик викиднів, передчасних пологів і ракової лімфоми. Варто відзначити, що гербіциди можуть накопичуватися в верхньому шарі ґрунтів. Так, в Європі гліфосатом і його похідними забруднено близько 45% ріллі. Землі європейських країн виснажені застосовуваними агрохолдингами хімікатами. Варварське відношення до Агроресурс, повне ігнорування норм землекористування, застосування гербіцидів і вирощування генетично модифікованих культур незабаром вичерпають український чорнозем і зроблять його безплідним. Зарубіжні корпорації будуть ставитися до земель України, як до «доїння корів», а коли вичавлять з них все до останнього цента, то підуть на нові родючі території, де можна знову отримувати надприбуток.