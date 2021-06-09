Незаконне позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень інкримінують працівники Чортківського райвідділу поліції жителю району. Чоловік разом із товаришами напав та познущався з односельчанина.

Близько години жителі Чортківського району били, возили в багажнику та намагалися втопити свого знайомого. Провчити односельчанина чоловіки вирішили через його поведінку, зловживання алкоголем та порушення громадського порядку.

Вони попросили потерпілого вийти на вулицю, аби поспілкуватися та випити спиртного. Чоловік погодився, проте, коли підійшов до знайомих, ті напали на нього і почали бити.

Після цього вони змусили потерпілого залізти в багажник і вивезли його на Серет. Там “вихователі” занурювали чоловіка у воду, змушували молитися, а також погрожували причепити цеглини до ніг та втопити.

Коли «виховний процес» завершився, вони змусили жителя Чортківського району роздягнутися до нижньої білизни і відвезли його назад у село. Вже там чоловік повернувся додому, а його родичі викликали «швидку». Поліцію про злочин повідомили лікарі.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення. У нього медики констатували перелом 8-ми ребер, пробиті легені та інші тілесні ушкодження. Потерпілий розповів, що над ним знущалися кілька людей.

На місці події працювали правоохоронці. Вони оперативно встановили особу та місцеперебування одного із “вихователів”. Це – житель Чортківського району, 1990 року народження. Свою провину він визнає частково. Розшукують оперативники й інших фігурантів.

Зловмиснику вже оголосили підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Заліщицьке відділення Бучацької окружної прокуратури. Триває слідство.