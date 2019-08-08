Били дерев’яною палицею та катували розпеченою праскою. Двоє жителів Монастириського району намагалися випитати у свого односельчанина інформацію про втрачений золотий ланцюжок.

Як повідомляють у поліції, “допит” відбувався 7 серпня після розпиття спиртних напоїв. Двоє чоловіків прийшли до свого товариша відпочити за пляшкою. Один з них вийшов на вулицю на кілька хвилин, а після того, як повернувся, його друзі почали звинувачувати у крадіжці золотого ланцюжка.

П’ятдесятитрирічний чоловік стверджував, що жодних цінних речей з помешкання не брав, тому співрозмовники вирішили необхідну інформацію вибити палицею та катуючи увімкненою праскою. Після жорстоких розмов потерпілий зміг вийти з будинку знайомого і пішов до сусідки, якій розповів про те, що трапилося, а після того втратив свідомість. Вже жінка викликала швидку та поліцію.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Підозрюваних у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронці затримали. Це – місцеві мешканці, 1978 та 1976 років народження. Вони у скоєному зізналися. Один з них уже притягувався до відповідальності за вбивство по необережності.

Потерпілого бригада швидкої госпіталізувала в реанімаційне відділення з тілесними ушкодженнями та множинними термічними опіками тіла. Його стан стабільно важкий. Триває слідство згідно статті 121 частина 2 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб.