Суворого покарання для кривдника 13-річної односельчанки вимагають у правосуддя жителі села Настасів Тернопільського району. Кажуть, дитина боронилася, а її били та душили. Коли ж відмовлялася пити алкоголь, то заливали спиртне їй у рот силоміць.

“Що люди говорять у селі, те і я знаю та кажу. Її закликала подружка. Вони мали святкувати день народження. І та дівчинка не хотіла пити. Заливали в неї. Вона боронилася, та дитина, бо вони її душили, били. То вона бідна має на шиї такі відбитки. Вона боронилася. То нормальна цілком дитина”, – розповіла Файному місту жителька села Настасів пані Ольга.

У селі кажуть, сім’я постраждалої дівчинки – благополучна. За дитиною постійно приглядали, вона завжди була доглянутою, нагодованою та охайно одітою. Сама ж постраждала – ввічлива та слухняна, ніколи не потрапляла у жодні негаразди.

“Мама дівчинки – така господиня. Та і бабця також. Вони віруючі люди, дотримуються моральних та етичних принципів. У тій родині близько немає нічого поганого та негативного”, – додає жінка.

“Дитина з благополучної сім’ї, слухняна. А красуня яка – на все село. Файна дитина. Як сталося, що сталося, що ті хлопці задумали були. Мусили вони бути нетверезі, бо навіть не знаю… Та дівчинка постраждала то дуже хороша дитина – вихована, і до навчання береться, і батьки у неї мудрі. Ну, дитина золота, дійсно золота. Спокійна, в школі і будь де-інде навіть ніхто нічого ніколи не чув, щоб вона щось погане зробила”, – каже жителька села Настасів пані Марія.

Жінка розповідає, коли рідні дізналися про те, що сталося з їхньою дитиною, селом роздався нелюдський крик.

“Крик такий у селі роздався, що люди не знали, що то сталося. До бабусі викликали бригаду швидкої допомоги, бо у неї від почутого одразу тиск піднісся та цукор. А мама так в тому стані шоку і поїхала з своєю донечкою до лікарні”, – продовжує пані Ольга.

“Дідусь дівчинки кричав. Казав, якби міг, то би розірвав того нелюда”, – додає пані Марія.

За словами очевидців, дівчинка додому прийшла сама. Та її зовнішній вигляд і стан дитини… Побаченим були шоковані.

“Кажуть, та дитина була і побита, і одежа на ній розірвана. Ну, але то фізична лише біль… А моральна??? Та то 13 років дівчинці. То дитина!”, – додає жінка.

Після моторошних подій жителі села зізнаються, відпускати дітей куди би то не було тепер бояться.

“Та то не місто велике. Та то село. І щоб у своєму селі таке сталося. Я нині вже старша, але мені навіть страшно то все уявити, що перенесла та дитина. А що казати дитині? Кожен має внуки, діти. Тут кожен співчуває цій родині”, – бідкається односельчанка постраждалої.

Для гвалтівника у селі люди вимагають найсуворішого покарання. Кажуть, таким не можна бути серед людей.

На сьогодні, як повідомили журналістам “Файного міста” у поліції, відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.152 ККУ – зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Більше подробиць злочину не розкривають, оскільки триває слідство.

Медики стан дівчинки не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

Нагадаємо, на Тернопільщині 17-річного юнака підозрюють у зґвалтуванні 13-річної жительки села Настасів. Трагедія трапилася 23 липня, проте відомо це стало тільки 26-27 липня. Попередньо, того дня неповнолітні відпочивали на місцевому ставі – троє дівчат та троє хлопців. Що трапилося між ними, за яких обставин – невідомо, та одну із дівчат зґвалтували. Дитину одразу ж госпіталізували до реанімації, і лише 26 липня перевели у звичайну палату.