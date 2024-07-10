На Хмельниччині чоловік з жінкою жорстоко катували місцеву жительку, підозрюючи її у чаклунстві.

Зловмисники душили дівчину, погрожували їй вбивством та завдали їй ножових поранень, а потім планували вивезти її до лісу. Їх план обірвали правоохоронці, які прибули на місце події. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на пресслужбу Хмельницької обласної прокуратури.

Підозрюваним вже оголошено про підозру у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та порушенні недоторканності житла.

За даними слідства, 7 липня в селі Чотирбоки Шепетівського району 27-річний чоловік та 35-річна жінка, перебуваючи напідпитку, прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері. Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень.

Чоловік, ігноруючи мольби потерпілої, завдав їй чергового удару кулаком в обличчя, що призвело до втрати свідомості. Зловмисники витягли її на вулицю, кинули до багажника авто та намагалися вивезти до лісу, аби продовжити знущання. Їх злочинні плани перервали правоохоронці, яких вчасно викликала потерпіла, коли ті намагалися увірватися до її дому. Кривдників затримано.

Правоохоронці оголосили двом зловмисникам про підозру у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України). За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.