Подія сталася у липні цього року у Кременці. До поліції звернулася власниця цуценяти й повідомила: поки її не було вдома, сусідка зайшла на подвір’я й ударами сапи закатувала тваринку, яка була на прив’язі. Ще живу собаку вона відв’язала і викинула на узбіччя. Скавчання почув сусід й повідомив про все, що сталося господарів.

Як пише Свобода, цуценя з розтрощеною щелепою та з іншими численними травмами відвезли до ветеринара, однак гуманнішим виявилося його приспати.

Виявилося, напередодні цуценя ганялося за курами й оця страшна розправа над уже прив’язаною тваринкою була помстою.

Стосовно мучительки завели кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами. Яке покарання передбачено Кримінальним кодексом? За жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних, у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій – караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним способом, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Між тим, кременецьку пенсіонерку засудили до … символічного штрафу. До Кременецького райсуду надійшла угода про визнання винуватості, укладена між прокурором Кременецької місцевої прокуратури та обвинуваченою. У цьому документі зазначено, що обвинувачена визнає вину у повному обсязі та щиро розкаюється. Відтак сторони угоди дійшли згоди щодо призначення покарання у вигляді штрафу в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн. Потерпіла не заперечувала проти такої угоди.

Нещодавно Кременецький райсуд затвердив угоду та оголосив обвинувальний вирок. Схоже, смерть цуценяти не дуже зворушила суд та прокуратуру. Калічать, вбивають людей, а тут – песик… Погодитися можна лише з тим, що бездушну 74-річну пенсіонерку уже не виправить жодне покарання.

Між тим, в Україні уже є непоодинокі випадки, коли за жорстоке поводження з тваринами карають до реального позбавлення волі. Резонансним став суд над кошачим живодером в Одесі. Ця особа систематично замучувала кошенят до смерті, причому у присутності неповнолітнього пасинка. Кошенят приносила дружина – брала у волонтерів, начебто для того, щоб їх прилаштувати. Живодера засудили до восьми років позбавлення волі, додавши при цьому невідбуту судимість за попереднім вироком.

Нині вище згадана стаття Кримінального кодексту має застосування та судову практику. А кількома роками раніше майже кожен факт притягнення до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами був з ініціативи зоозахисників, кримінальні провадження заводили хіба під тиском громадських акцій та публічного резонансу.

Ольга Кушнерик, Свобода