Панічні атаки трапляються у хворих на COVID-19.

Про це повідомила психолог Любов Медведь. За її словами, протягом пандемії таких людей у регіоні більшає.

За результатами досліджень обласного лабораторного центру, на COVID-19 перехворіло близько половини жителів краю. У декого з них хвороба позначилася на психічному стані.

“Психосоматичність — це коли стан залежить від психічного стану людини. Тут дуже багато чинників є. Людина знаходилася довгий час на межі життя і смерті, навіть коли коронавірус був у легкій формі, міряння постійно температури, думання буде чи не буде, заразилася чи не заразилася і відповідно цей тривалий стрес виснажує всі захисні сили організму. Тому варто звернутися до сімейного психолога, щоб вдома була підтримуюча ситуація, а не стресова. Є гормони радості і щастя, які підсилюють імунітет — це ендорфіни. Відповідно є гормони стресу — кортизолова група гормонів, які понижують імунітет. Відповідно, коли людина знаходилася рік часу у фінансовому стресі, в стресі за своє життя, коли людину закривали в хаті, порушувалися всі плани на роботу, кар’єру, відпочинок, особливо люди тонкої душевної організації, то можуть бути негативні наслідки на психологічному стані, які мають вплив і на фізіологічний стан”, – каже психологиня Любов Медведь.

Психологи рекомендують людям, які постраждали від пандемії, дозволяти собі різноманітні задоволення, більше відпочивати і подорожувати, дбати про повноцінний раціон. Адже добрий настрій і правильне харчування допомагають підвищити імунітет. При ознаках психологічних проблем варто звертатися до фахівців.