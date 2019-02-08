Бувають летальні випадки: тернополян просять щепитися від небезпечної інфекції

08/02/2019 Розмір тексту:

В одинадцятьох областях України перевищено епідемічний поріг. Стрімко збільшується рівень захворюваності і на Тернопільщині. Таку ситуацію лікарі пояснюють низьким рівнем колективного імунітету. Кількість осіб, щеплених проти грипу, незначна.

У Тернополі вакцинувалися проти грипу 410 осіб, – повідомляє обласний лабораторний центр. Загалом процедурою щеплення знехтували навіть ті тернополяни, які перебувають в групі ризику: медичні працівники, особи з хронічними захворюваннями, а також ті, хто щодня контактує з великою кількістю людей.

«У Тернополі щеплено 410 осіб, при необхідності – 2600. Можу сказати, що рівень щеплення досить низький. Насамперед у групі ризику – люди з низьким імунітетом. Оскільки грип може призвести до ускладнень, від яких трапляються і летальні випадки. Щоб захистити себе від ймовірної епідемії, варто вакцинуватися. Вакцина є доступною для всіх. Аптеки забезпечені необхідними препаратами. Її вартість – в межах двохсот грн. Імунітет після вакцинації виробляється близько двох тижнів. Тому, враховуючи епідемічну ситуацію, варто подбати про вакцинацію» – пояснює завідувач міського відділу обласного лабораторного центру Анатолій Поліщук.

Щоб попередити ріст захворюваності на грип і ГРВІ, необхідно дотримуватися гігієнічних правил і уникати контакту з хворими людьми, – кажуть лікар-епідеміологи. Також рекомендують правильно харчуватися: вживати вітамінізовану їжу і мати повноцінний сон.

Софія Романська