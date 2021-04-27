26 квітня після боротьби з важкою хворобою відійшов у вічність ветеран пожежної охорони, підполковник внутрішньої служби у відставці Мирослав Володимирович Ковбасюк. Його серце перестало битися на 79-му році життя.

Колектив пожежно-рятувальної служби висловлює щире, глибоке співчуття рідним і близьким покійного.

Понад тридцять років Мирослав Володимирович віддав службі в пожежній охороні. Працював на різних посадах. Розпочав свою службу інспектором державного пожежного нагляду та пожежної охорони в Зборівському районі, згодом там же очолив районну інспекцію. Після Зборова працював в обласному центрі: був і оперативним черговим відділення пожежної охорони, і інженером відділення служби та підготовки, працював старшим інженером групи цивільної оборони та мобілізаційної роботи, у 1984 році очолював державний пожежний нагляд Тернополя, після чого близько десяти років керував 1-ю самостійною воєнізованою пожежною частиною. Закінчив свою пожежну вахту в 1994 році, коли вийшов на заслужений відпочинок. Він був свідком і безпосереднім учасником становлення пожежно-рятувальної служби краю, неодноразово брав участь у гасінні складних пожеж. Завдяки своїй неспокійній вдачі, енергійності, самодисципліні, наполегливості, умінню знаходити спільну мову з різними людьми здобув заслужений авторитет не лише в нашій області, а й за її межами.

Добра, мудра людина, хороший наставник, справжній товариш… Життєвий шлях Мирослава Володимировича Ковбасюка є зразком служіння своєму народові, прикладом людської гідності та добропорядності. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.