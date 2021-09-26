“Був вірним другом і надзвичайно позитивною людиною”, – у тернопільському ВУЗі повідомили про загибель студента

Страшна трагедія сталася в суботу, 25 вересня. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув студент Тернопільського національного педагогічного університету Віталій Мартинюк.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці Тернопільського національного педагогічного університету, де навчався юнак.

“Уся університетська родина ТНПУ, викладачі та студенти факультету іноземних мов висловлюють щирі співчуття та глибоку скорботу з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті студента 2 курсу факультету іноземних мов Мартинюка Віталія. Віталік був успішним студентом, вірним другом та надзвичайно позитивною людиною. Світла та вічна пам’ять… Співчуття рідним, близьким, друзям…”, – написали на сторінці ВУЗу.

Нагадаємо, аварія трапилася близько 3 години ночі на трасі Підволочиськ-Збараж. В селі Нове Село водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху і збив двох пішоходів. Юнаки йшли проїжджою частиною дороги. Після удару автівка перекинулася.

В результаті автопригоди 25-річного перехожого з переломами та тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні в реанімаційне відділення. Ще один пішохід – вісімнадцятирічний житель села Сокорики, загинув на місці ДТП.