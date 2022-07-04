Сьогодні у Поморянах Золочівського району Львівської області зустрінуть тіло загиблого на війні Романа Миськіва. Свого часу юнак навчався у Зборівському коледжі, що на Тернопільщині.

Про важку втрату повідомляють на сторінці Парафії селища Поморяни.

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“Сьогодні у великій скорботі рідні Романа та все наше селище! Хлопцеві було лише 20 років. Він був надзвичайно світлою, доброю і чуйною людиною! Вірним і щирим другом, гордістю і великою надією для своєї мами та рідних! Роман любив грати у футбол, завжди був головним ініціатором гри серед знайомих та друзів. Багато років був членом вівтарної дружини у нашій Поморянській парафії… Вже у студентські роки мріяв служити у Нацгвардії України, тому, коли призвали на строкову службу, навіть не думав ухилятися. Хотів гідно відслужити і повернутися додому…”, – пишуть на сторінці парафії.

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Народився Роман Миськів 13 травня 2002 року у Поморянах. Навчався у місцевій школі, а згодом – у Зборівському коледжі, де здобув спеціальність інженера програмного забезпечення. Після закінчення навчання був призваний на строкову службу, яку проходив у Харкові. З початком бойових дій Роман став на захист Батьківщини.

27 червня ворожий обстріл забрав таке ще молоде життя Романа…

Вічна і світла пам’ять Захиснику…