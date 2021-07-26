Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Львівській, неподалік ресторану “Монако”.

Про це у Фейсбуці повідомив депутат районної ради Назарій Хамуляк.

“Повертались додому від мами з Пронятина і стали свідками аварії. Кажуть чоловік переходив дорогу (не на пішохідному), замешкався посередині смуг – чи то почав йти вперед а потім передумав, водій не зорієнтувався і ось, як кажуть: “на рівному місці”. Чоловік живий, при свідомості, сказав де живе, медики приїхали швидко, ніхто з місця ДТП не втікав, водій (як я міг встановити) тверезий, швидкість була невелика, бо гальмівний шлях мінімальний і потерпілого далеко не відкинуло. Що дізнався – потерпілий нібито був в навушниках. ТІШИТЬ СВІДОМІСТЬ ТЕРНОПОЛЯН: усі водії зупинилися, аптечки були, відразу не дали втратити свідомість чоловіку, медикам допомагали, реверсний рух організували. Є камери відеоспостереження, впевнений що поліція вірно розбереться в ситуації.

Люди, будьмо уважні! На рівному місці стався клопіт.

Тернопільська міська рада Патрульна поліція Тернопільської області Поліція Тернопільської області як депутат Тернопільська районна рада від даного округу, надсилаю Вам офіційне депутатське звернення щодо можливості встановлення пішохідного переходу і подальшого його будівництва в даній локації, тим більше що тротуар іде тільки по одній сторону дороги, де подальший перетин траси неминучий. Публічно прошу якнайшвидше провести роботи!”, – ідеться у дописі.