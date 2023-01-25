Захищаючи Україну на Луганщині, під час штурмових дій ворога, загинув капітан ФК “Смиківці” Артур Юрійович Харів.

Про непоправну втрату повідомили на сторінці Великобірківської селищної ради.

Загиблому Захиснику було 26 років.

“Велике горе коли із життя йдуть такі молоді люди.

Неможливо передати словами жалю та відчаю, Артур був справжнім капітаном на полі та за його межами, завжди безкомпромісний, не шкодуючи ні себе, ні суперника в кожному епізоді грав до кінця, вніс величезний внесок у створенні Смиковецької футбольної команди…

У житті він був людиною, яка завжди прийде на допомогу, справедливий, сильний духом та тілом, завжди усміхнений і життєрадісний…

Співчуваємо важкій втраті рідним і близьким захисника. Вічна пам’ять Герою!”