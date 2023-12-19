Сьогодні, 19 грудня, надійшла звістка про загибель ще одного героя з Тернопільщини.

4 грудня, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, загинув Костянтин Гондз.

Трагічну звістку повідомили у Копичинецькій міській раді.

“Небесне військо поповнилося ще однією душею мужнього Героя України.

Гондз Костянтин Теодозійович, народився 13.06.1975 у м. Копичинці. Бувши вірним військовій присязі, 04.12.2023 зник безвісти виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Хромове, Бахмутського району, Донецької області та вже сьогодні 19.12.2023 громада отримала трагічне підтвердження про загибель військовослужбовця Костянтина Теодозійовича.

Він був справжнім патріотом України, який не вагаючись став на її захист у час страшного російського вторгнення. Костянтин був доброю, чуйною та відповідальною людиною. Він любив свою сім’ю, друзів і рідний край. Завжди був готовий допомогти тим, хто цього потребував.

Костянтин є справжнім Героєм, який назавжди залишиться у нашій пам’яті.

Вклоняємося Герою доземно! Безмежна шана його подвигу, повага поклику його шляхетного серця.

Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям і близьким захисника України.

Про чин похорону та зустріч тіла Героя повідомимо додатково.

Вічна слава Герою!”