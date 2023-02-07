Був снайпером у найгарячіших точках: у Бахмуті загинув уродженець Чорткова Володимир Чілікін

Боронячи Україну від окупантів, загинув уродженець Чорткова Володимир Чілікін.

Про важку втрату повідомили на сторінці Чортківської міської ради.

50-літній Чілікін Володимир – уродженець міста Чорткова, випускник Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича вже багато років проживав у Києві. Проте у рідному серцю місті у чоловіка залишилися рідні та близькі.

З перших днів війни Володимир приєднався до лав Збройних Сил України та мужньо боронив рідну землю від російських загарбників у складі 93-ої окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Майже 10 місяців Захисник служив снайпером у найгарячіших точках бойових дій.

Загинув Чілікін Володимир 13 грудня в Бахмуті Донецької області. Залишилися у Героя брати, дружина та діти.

Поховали Воїна 25 грудня на алеї Героїв у Києві (Києво-Святошинський район).

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Чілікіна Володимира…

Вічна пам’ять…

Герої не вмирають!