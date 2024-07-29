У зоні бойових дій загинув наш земляк, воїн Степан Рахлецький. Він проживав у селі Галич Підгаєцької територіальної громади.

Степан Рахлецький народився 23 січня 1982 року. Загинув 24 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Під час служби зарекомендував себе як відповідальний та відданий захисник, сумлінно виконував накази і був прикладом для побратимів.

“Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Степана. Нехай його душа знайде спокій, а ми завжди пам’ятатимемо його подвиг”, – ідеться у повідомленні Підгаєцької міської ради.

Вічна пам’ять герою.