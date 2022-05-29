“Був променем світла для всіх”: на фронті загинув ще один тернополянин

У боях за Україну загинув тернополянин Андрій Федорків.

Про важку втрату повідомила його дружина Олена.

“Вчора не стало мого Коханого Чоловіка, Найкращого Батька, Люблячого Сина, Зятя, Брата… Людини, який був променем світла для всіх!

Покійся з миром наш Янголе! Тепер ти серед Небесних Воїнів Світла!”, – написала жінка.

Співчуття з приводу загибелі бійця висловили у міській раді. За інформацією влади, трагедія сталася в суботу, 28 травня, поблизу Запорізької області.

Андрій Федорків народився і виріс у Тернополі. Навчався у класичній гімназії, а згодом – у ТНЕУ. У ЗСУ був стрільцем-санітаром.

Вічна пам’ять Герою.

Як ми повідомляли, сьогодні стало відомо про загибель ще одного тернополянина, журналіста, рятувальника, пластуна Віталія Дереха.