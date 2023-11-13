Був професійним мисливцем: у Запорізькій області загинув боєць з Тернопільщини Степан Гевко

Вчора обірвалося життя мужнього воїна, жителя села Баворів Великогаївської громади Степана Васильовича Гевка.

Про важку втрату повідомив голова громади Олег Кохман.

З перших днів війни Степан поповнив ряди місцевої тероборони, а згодом – лави ЗСУ. Служив на Запорізькому напрямку.

Збирався у довгоочікувану відпустку додому, де його чекали сини та дружина. У цивільному житті Степан був майстром, професійно займався полюванням.

Вірний військовій присязі, захищаючи Україну, земляк віддав своє життя за наш спокій та мирне небо. Йому був лише 41 рік.

“Від себе особисто та всієї Великогаївської громади висловлюю щирі співчуття дружині Галині, синам Володимиру та Ігорю, батькам та усій родині. Нехай Бог допоможе пережити Вам страшну втрату.

Вічна та світла памʼять Герою!”, – ідеться у зверненні голови громади.