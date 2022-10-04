Був поранений на Майдані, загинув у Запорізькій області: Україна втратила ще одного вірного сина

Третього жовтня, під час виконання бойового завдання, у бою за Україну загинув військовослужбовець 48-ої бригади 309 батальйону Віталій Векліч.

Трагедія сталася у селі Лежине Запорізької області.

Захисник був родом із села Колодрібка колишнього Заліщицького району. Йому було 44 роки.

“Віталій з перших днів став на захист України, пройшов війну з 2014 року, був учасником Євромайдану, де був поранений.

Він поклав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ.

В ці скорботні дні Заліщицька громада щиро співчуває родині Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!”, – ідеться у зверненні з приводу загибелі земляка на сторінці Заліщицької міської ради.