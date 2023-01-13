Був переляканий і сильно змерз: на Тернопільщині розшукали хлопчика, котрий ішов до обласного центру

Хлопчика правоохоронець знайшов за п’ять кілометрів від місця проживання.

Зі слів поліцейського офіцера громади Тернопільського райуправління поліції Андрія Шеременди, до нього зателефонувала стривожена жителька села Кобзарівка і просила про допомогу – пропав її син. Жінка розповіла, що хлопчик навчається у п’ятому класі спеціалізованої школи, має проблеми зі здоров’ям. На момент звернення дитини вдома не було вже понад дві години.

Повідомивши про зникнення п’ятикласника на лінію 102, Андрій Шеременда сів у службове авто і став об’їжджати найближчі навколишні населені пункти в напрямку обласного центру. Хлопчика було оголошено у розшук.

Поблизу села Іванківці офіцер громади помітив на дорозі неповнолітнього. Хлопчина сильно змерз та був переляканий. Правоохоронцеві розповів, що йому дуже хотілося до міста, до свого навчального закладу, де у нього залишилися друзі.

Малого втікача повернули матері. З жінкою поліцейський провів профілактичну бесіду і попередив про відповідальність за неналежне виховання дітей.