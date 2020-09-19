Вчитель Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Франка, Ігор Попович, трагічно помер у Карпатах.

Про перші подробиці трагедії повідомили на сторінці навчального закладу в мережі Фейсбук:

“Сьогодні у нашій шкільній родині глибокий сум та тривога у зв’язку із непоправною втратою прекрасного вчителя, наставника, чудового колеги, друга – Ігоря Зеновійовича Поповича. Він був світлою та чуйною людиною, ентузіастом, здатним надихати своїх учнів на високі звершення та перемоги. Ігор Зеновійович був професіоналом, залюбленим у спорт та туризм. Усе його життя — це рух уперед та підкорення вершин: до останнього подиху, до останнього удару серця, до останньої миті… Весь педагогічний колектив висловлює щире співчуття рідним померлого в цей скорботний час. А Господь нехай прийме душу Ігоря Зеновійовича у Царство Небесне”, – ідеться у повідомленні.

“Щирі співчуття родині та колективу! Просто не віриться, що Ігоря вже немає… Був неймовірною людиною!!!”,- прокоментував Володимир Полікровський.

“Вічна пам’ять, хай спочиває з Богом. Ігор Зеновійович був хорошим вчителем, і доброю людиною”,- написала Марія Лепіх.

“Біль і смуток стискають серце… Царство Небесне і вічна пам’ять тобі, Колего!”, – поділилася співчуттям Надія Карара.

Джерело: 0352.ua