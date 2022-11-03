Був нагороджений орденом “За мужність”: на фронті героїчно загинув випускник тернопільського університету

У Тернопільському національному медичному університеті висловили співчуття з приводу героїчної загибелі свого випускника Олександра Шабанова.

Олександр Шабанов (02.03.1964-29.09.2022) закінчив з відзнакою Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського за спеціальністю «лікувальна справа» у 1988 році. Упродовж 1981-1985 року проходив військову службу на посадах рядового і сержантського складу.

Після завершення навчання працював у Комунальному некомерційному підприємстві «Центральна міська клінічна лікарня» Сумської міської ради. До 2015 року обіймав посади у КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня». Згодом був переведений до департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради, працював головним спеціалістом відділу контролю якості медичної допомоги управління внутрішнього фінансового аудиту та контролю якості медичної допомоги. Учасник Революції Гідності. У 2017 році Указом Президента України був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

З початком повномасштабного вторгнення захищав Батьківщину у складі військової частини А4638.

Колектив ТНМУ сумує і висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі Героя – Олександра Шабанова.

Схиляємо голови у пошані до виконаного обов’язку і бережемо в серцях світлу пам’ять про нашого випускника.

Вічна пам’ять!