У Заліщиках помер 30-річний ветеран АТО Олег Педько.

Про це повідомили у Заліщицькій міській раді.

“Днями, на 30-му році життя, перестало битися серце Педька Олега Олександровича. Воно було віддане Україні та громаді, у 2014-му році, в розпал війни, він пішов добровольцем і брав безпосередню участь в антитерористичній операції і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Був командиром відділення БМП-2 в Збройних Силах України. Побратими згадують Олега, як мудрого, чесного, відважного друга. Світлі спогади про людину, яка гідно прожила своє життя, залишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть сильнішими за смерть. Його життєвий шлях – це приклад відданості та гідності, любові до життя, громади, людей, Батьківщини.

Смерть Педька Олега — непоправна втрата для усіх, хто його знав, любив, поважав…

Виконавчий комітет та депутатський корпус Заліщицької міської ради на чолі з головою Іваном Петровичем Дроздом висловлюють найщиріші співчуття рідним та близьким покійного. Ми розділяємо ваш біль утрати та сумуємо разом із вами у годину скорботи.

Вічна та світла пам’ять! Герої не вмирають!”, – ідеться у повідомленні.