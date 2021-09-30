Був лише 31 рік: на Тернопільщині помер молодий викладач

На 32-му році життя відійшов у вічність Андрій Сергійович Дубчак — викладача державного навчального закладу Кременецький професійний ліцей, що на Тернопіллі.

Про гірку втрату стало відомо вчора. Усі колеги та учні були шоковані такою звісткою, адже талановитому педагогу було ще так небагато літ, пишуть Тернополяни.

«Колектив ДНЗ «Кременецький професійний ліцей», глибоко сумує з приводу непоправної втрати, смерті Дубчака Андрія Сергійовича, який упродовж багатьох років працював викладачем у навчальному закладі.

Світла пам’ять про померлого, залишиться назавжди в наших серцях. Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним. Нехай Господь дарує покійній Царство Небесне та вічний спокій», — йдеться на сторінці ДНЗ “Кременецький професійний ліцей” в соцмережі «Фейсбук» .