Був командиром зенітно-ракетного відділення: на Донбасі загинув ще один Захисник з Тернопільщини

Ще одна страшна втрата на Тернопільщині.

Захищаючи Україну, внаслідок обстрілу з боку ворога, загинув житель села Джурин, сержант Володимир Горин.

Володимир Ігорович був командиром зенітно-ракетного відділення. Він прийняв останній бій на позиції біля населеного пункту Новосадове Донецької області.

Герою було 54 роки…

“Ця болюча звістка від втрати мужнього захисника нещадно крає серце та розриває душу.

Щиро співчуваємо сину загиблого та братові з родиною”, – ідеться у зверненні на сторінці Білобожницької громади, де мешкав Захисник.

Інформацію про час і місце зустрічі буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять Герою!