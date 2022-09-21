Був громадянином Великобританії і резервістом британської армії: колишній тернополянин підірвався на міні у звільненому Ізюмі

Перед поїздкою в Україну мешканець графства Оксфордшир 4 роки провів як резервіст у британських збройних силах. Він був командиром взводу, який забирав поранених із передової.

Минулої суботи у звільненому Ізюмі загинув громадянин Великобританії, який вирушив на війну в Україну. Уродженець України, батько двох дітей, 44-річний Віктор Яцуник підірвався на фугасі, намагаючись допомогти своїм бойовим товаришам. Про це повідомляє Фокус з посиланням на британське видання The Sun.

Військовослужбовець разом із кількома іншими бійцями прямував для евакуації поранених із передової у районі щойно звільненого міста. Вибух був досить потужним: поранення також отримали кілька військових, які перебували за десять метрів від епіцентру.

Перед тим як повернутись в Україну мешканець графства Оксфордшир провів чотири роки як резервіст у британських збройних силах.

За словами його товариша, Яцуник переїхав на британські острови близько 25 років тому. Після російського вторгнення 2014 року Віктор також допомагав збирати гроші та спорядження для солдатів ЗСУ. Коли ж сталося повномасштабне вторгнення, він повернувся, щоб допомогти рідній країні.

Близькі описують його як готового завжди прийти на допомогу, він був командиром підрозділу, який вирушив допомагати пораненим, а також тренував українських солдатів.

До того, як підірватись на ворожому фугасі, він ледве залишився живим під час ракетного обстрілу.

Віктор Яцуник став уже четвертим громадянином Великої Британії, який загинув в Україні під час повномасштабної війни.