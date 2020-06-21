Покарання за вчинення хуліганських дій доведеться понести 56-річному жителю обласного центру. Зловмисник у Тернополі на вулиці Живова розбив лобове скло та дзеркало на маршрутному транспортному засобі, через зауваження водія.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 48-річний водій автобуса. За його словами, на зупинці громадського транспорту в салон автобуса зайшов чоловік напідпитку. Кермувальник маршрутки зробив пасажирові зауваження, щодо відсутності у нього захисної маски. Це обурило чоловіка й він розпочав конфлікт. Правопорушник пошкодив транспортний засіб.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої опитали свідків та очевидців.

В ході проведення слідчих дій поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 56-річний тернополянин. Він вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 ККУ – хуліганство. Окрім цього на чоловіка складено протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 44-3 КУпАП «порушення правил щодо карантину людей».