Був актором театру і кіно, учасником всіх революцій: на Тернопільщині попрощалися із Героєм Сергієм Копотіловим. ФОТО

Вчора у Підволочиську попрощалися із загиблим Героєм Сергієм Копотіловим.

“Сьогодні по-особливому болить, бо хоронять дуже позитивну людину, завжди усміхненого, готового першим прийти на допомогу, творчу особистість, актора театру та кіно, активного учасника усіх Революцій за часів незалежності України, патріота та члена УНСО, за професією – залізничника, який прийняв смерть як воїн-герой”, – повідомили на сторінці громади.

Сергія, напевно, знали всі місцеві жителі, хоча він був родом зі Львівщини. Проте за життя у Підволочиську він заслужив велику повагу від людей.

“Доброю людиною був Сергій”, – на кожному кроці чути серед тих, хто прийшов попрощатися з ним.

Мало хто знав, що Сергій був актором не лише місцевого театру, а і кіно. Він знімався в кількох художніх та документальних кінострічках.

Між змінами на залізниці встигав бігати на репетиції театру, вчити ролі в кіно, їздити до батьків на Львівщину, підтримувати дочку і сина, бути міцною опорою для дружини Галини і всієї родини.

Лише позитивні спогади залишив після смерті Копотілов Сергій.

Вічний спочинок новопреставленому Героєві, воїну Сергію, нехай Господь оселить його душу, де всі святі спочивають!

Вічна пам’ять!

Герої не вмирають!!!