Бути чи не бути ялинці: тернополян просять взяти участь в опитуванні

У Тернополі розпочинається передноворічне опитування серед мешканців громади щодо встановлення чи не встановлення новорічної ялинки на Театральному майдані.

Громадяни можуть проголосувати на сайті «Електронних консультацій» за посиланням. Триватиме опитування впродовж семи днів до 21 листопада 18:00 год.

Для того, щоб віддати голос необхідно:

зайти на сайт електронних петицій – https://consult.e-dem.ua/ ;

пройти авторизацію за допомогою електронної пошти або ID;

знайти опитування та обрати один із запропонованих варіантів.

Зауважте, проголосувати можуть лише мешканці Тернопільської міської територіальної громади.

Після завершення голосування буде прийнято відповідне рішення на основі відповідей жителів громади.