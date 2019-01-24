Через пожежу тролейбуса центр Тернополя був перекритий. ВІДЕО

24/01/2019 Розмір тексту:

Клуби диму і затори у центрі Тернополя. Все тому, що у місті загорівся тролейбус номер один.

Пані Оксана приїхала до нашого міста із Києва. І пожежа – перше, чим зустріло її Файне місто, йдеться в сюжеті TV-4.

Водій тролейбуса – у стані шоку. На його очах палає транспорт, яким він ще декілька хвилин тому керував. Люди із транспорта одразу вибігли. А водій за допомогою воогнегасника намагався погасити полум’я.

У КП “Тернопільелетротранс” розповідають, що пожежа виникла внаслідок короткого замикання високовольтного проводу. Тим часом, пані Оксана, яка приїхала до Тернополя зі столиці зробила свої висновки із подорожі Файним містом.