Бус зіткнувся із фурою і перекинувся: карколомна аварія на Тернопільщині. ФОТО

На автодорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік села Татаринці Кременецького району, не розминулися автомобілі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Мерседес Sprinter, здійснюючи розворот через проїзну частину дороги, зіткнувся із вантажним тягачем Volvo FH42T. В результаті удару бус перекинувся і в травматологічне відділення бригада швидкої госпіталізувала його кермувальника.

Причини автопригод встановлять працівники поліції. У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.