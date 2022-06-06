Антициклон Burkhart йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, в області цього тижня спостерігатиметься справжня літня погода. Температурні показники сягатимуть близько 30 градусів тепла.

Мінлива хмарність з проясненнями, тенденції до підвищення температурних показників, майже повна відсутність опадів – такі погодні умови передбачають синоптики цього тижня на Тернопільщині. Погоду у краї зумовлюватиме антициклон.

«Свіжий новий літній тиждень розпочинається в Україні під протекцією антициклону на ім’я Burkhart. 7-го червня, практично повсюди очікується суха, переважно сонячна погода із високим атмосферним тиском. Хіба що на крайньому заході України місцями пройдуть локальні дощі з грозами, відповідно – атмосферний тиск буде спроквола стрибати. Вітер, передавши в наші руки літо, заспокоївся, став тихішим, лише при грозах може часом покрутити голову навсібіч – завтра буде південно-східним, слабким або помірним. Температурна картинка буде красивою – протягом дня вівторка скрізь в Україні передбачаються комфортні +24 +28 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека на Тернопільщині набиратиме обертів. Температурні показники відповідатимуть нормі, характерній першому літньому місяцеві.